Giorgia Meloni su Netflix | accusa le serie che celebrano gli “spacciatori eroi”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 26 giugno 2023)è intervenuta in occasione della Giornata Mondiale contro le Droghendoe quelleche, secondo lei, “gli” e mettono in cattiva luce persone come Vincenzo Muccioli. L’obiettivo del Presidente del Consiglio, dice, è quello di combattere la droga e tutto ciò che vi gravita attorno e il riferimento è acome Narcos e documentari come SanPa, che racconta appunto Muccioli e la sua San Patrignano. Laha specificato: “Le droghe fanno male tutte, non esistono delle distinzioni. Chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sono droghe che possono essere utilizzate è un inganno. Fin quando ci sarà questo governo è finita la stagione del ...