Giochi Europei | per l’Italia è già record | sono 58 le medaglie vinte

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cracovia – E’ un’altra giornata di emozioni azzurre e di podi ai. Ed è un assolutodi allori. L’obiettivo era quello di superare ledi Minsknel 2019. E lo scopo è stato ampiamente centrato.sta vincendo (con competizione ancora in corso ed è in cima alla Classifica) ben 58, di cui 18ori, 17 gli argenti e 23 i bronzi. L’ultimo podio arriva dalla Nazionale di Tuffi. Dopo l’oro vinto da Chiara Pellacani nel trampolino dei 3 metri, con pass olimpico per tutta la squadra azzurra (leggi qui), è salito sul podio oggi Lorenzo Marsaglia, che è terzo dal trampolino 1 metro. L’Azzurro ha fatto 410.55 punti. L’argento è andato al francese Alexis Jandard, con lo score di 411.50 e l’oro è stato ...

Aidi Cracovia l'Italia balza in testa al medagliere, e per la prima notte dall'inizio della manifestazione, guarderà tutti dall'alto. Nel quinto giorno di medaglie, infatti, gli azzurri ...'In Polonia banco di prova interessante anche in vista del test event in programma nella capitale francese ad agosto' ha detto il numero uno Fitri. spf/gm Condividi questo articolo: SponsorImportante medaglia di bronzo per Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro aidi Cracovia . L'azzurro ha chiuso col punteggio di 410.55 punti, alle spalle del britannico Ross Steven Haslam, oro con 422.95, e del francese Alexis Jandard, argento con 411.50. Quinto ...

Quarta e ultima giornata priva di acuti in chiave azzurra nel taekwondo ai Giochi Europei 2023 sulla pedana dell'Arena di Krynica-Zdroj (in Polonia). Dopo le 4 medaglie conquistate nei giorni scorsi ( ...Seconda giornata a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si è ...