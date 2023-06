Giochi Europei Cracovia | tiro con l’arco | Nespoli e Paoli avanzano agli ottavi di finale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono partite le eliminatorie individuali diconai2023 di, importanti perché oltre alle mede mettono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024., dopo la prima giornata, due dei tre arcieri in campo: Alessandroha battuto 6-4 lo sloveno Den Habjan Malavasic conquistando così un postodove si troverà davanti il forte olandese Steve Wjiler, settimo dopo le qualifiche. Avanza anche Maurovincente 6-2 contro l’ucraino Oleksii Hunbin e al prossimo turno se la vedrà contro il tedesco Florian Unruh che occupa la posizione numero 2 del tabellone. Viene invece eliminato ai sedicesimi diFederico Musolesi ...

Si chiamanoma per Michele Sarzilla si leggono Olimpiadi di Parigi '24. Mercoledì 28 giugno a Cracovia (Polonia) il quasi 35enne di Seriate cercherà l'exploit che vale la carriera agli European ...È stato diffuso un comunicato firmato da Marcin Nowak , presidente del comitato organizzatore deiche, senza mai citare la Juventus, fa comunque riferiemento al coro suddetto, di fatto ...Il presidente della Fita Angelo Cito molto soddisfatto dalla spedizione azzurra aidi Cracovia 2023. spf/gm/gtr

Coro anti-Juve ai Giochi Europei, gli organizzatori: "Vogliamo spiegazioni" Tuttosport

L'atleta azzurro trionfa nella categoria -63 kg CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia per il taekwondo azzurro, che nella giornata… Leggi ...