Giochi Europei Cracovia 2023 | tiro a volo | Rossetti e Scocchetti oro nel mixed team di skeet

(Di lunedì 26 giugno 2023) Italia delloanche oggi sul gradino più alto del podio, grazie al successo di Gabrielee Simonanelaidi. La coppia azzurra, uscita vincitrice dallo spareggio contro Gran Bretagna e Ucraina, ha messo la firma sul secondo miglior punteggio di qualifica guadagnandosi l’accesso al gold medal match contro i ciprioti Andreas Chasikos e Anastasia Eleftheriou. Nell’atto conclusivo il duo azzurro è riuscito a mettere a segno la zampata decisiva per il 6-4 finale. Punteggio con il quale anche la Gran Bretagna si è imposta sull’Ucraina nel medal match per il bronzo. Si tratta del secondo oro per i nostri colori dopo quello arrivato ieri per mano di Martina Bartolomei, che ha garantito anche una Carta ...

Abbiamo parlato di altro, mi ha fatto i complimenti per la gara vinta aie continua a dirmi che di questo argomento dobbiamo parlare. In questa Coppa Europa non lo abbiamo fatto, penso ...Prima storica medaglia d'oro nel Padel italiano aidi Cracovia : successo conquistato in 2 ore e 50 minuti da Carolina Orsi e Giorgia Marchetti. Le due italiane hanno battuto, fra semifinale e finale, due coppie spagnole: prima ...Arriva ancora dai tuffi quella è che la prima medaglia di giornata per l'Italia Team ai2023 in corso in Polonia. Le protagoniste sono Elena Bertocchi e Chiara Pellacani , che hanno conquistato il bronzo nel sincro dal trampolino dei tre metri. Un pizzico di rammarico per ...

Italia 1 di Simona Scocchetti e Gabriele Rossetti sparerà per l'oro nello skeet misto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: la coppia azzurra ha vinto lo shoot-off a ...Il presidente della Fita Angelo Cito molto soddisfatto dalla spedizione azzurra ai Giochi Europei di Cracovia 2023. spf/gm/gtr Commenti FB ...