Giochi Europei Cracovia 2023 | tiro a segno | Varricchio esce nel ranking match della finale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si ferma alil percorso di Marianella gara di pistola 25 metri aidi. L’azzurra delsi era qualificata alla fasecon il settimo punteggio, ma nel primo turno ha concluso la sua gara al quarto e ultimo posto (49, 50, 50, 49; 9) del gruppo 1, alle spalle di Veronica Major (eliminata),bulgara Antoaneta Kostadinova egreca Anna Korakaki, quest’ultime due ingià col pass olimpico. Proprio come la tedesca Doreen Vennekamp, che vince il secondodavanti all’altra qualificata, la georgiana Nino Salukvadze che conquista così il posto ...

Le parole di Giorgia Marchetti e Carolina Orsi, oro nel padel aidi CracoviaLarissa Iapichino commenta i risultati dell'atletica aidi CracoviaNel quarto giorno di medaglie ai, l'Italia porta a casa anche i primi pass olimpici per Parigi 2024. Il primo arriva nel tiro a volo, nello skeet, dove Martina Bartolomei, conquista un posto nazione per le azzurre. In ...

L’Italia vince i Giochi Europei a squadre: ma dagli altoparlanti arrivano le note del coro contro la Juventus Corriere TV

Si ferma in semifinale il percorso di Maria Varricchio nella pistola 25 m femminile, prova del quinto giorno di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. L'azzurra infatti - già bronzo ...L’Italia ha vinto l’oro nel padel ai Giochi Europei 2023 con la coppia Carolina Orsi – Giorgia Marchetti. Nel doppio femminile hanno superato in finale la Spagna, conquistando per la prima volta una ...