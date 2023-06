Giochi Europei Cracovia 2023 | Pentathlon | Malan | Cicinelli e Micheli volano in semifinali

(Di lunedì 26 giugno 2023) Continua la corsa azzurra nelmoderno ai, in corso a, in Polonia. Nella giornata di domenica hanno centrato lenel femminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Elena(Carabinieri) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare). Al lunedì invece, altri 3 azzurri, questa volta al maschile, si qualificano per l’ultimo atto: Giorgio(Fiamme Azzurre), Matteo(Carabinieri) e Roberto(Fiamme Oro). Problemi invece per Gianluca Micozzi (Esercito), che ha dovuto dare forfait per un problema alla schiena. SportFace.

Aidi Cracovia l'Italia balza in testa al medagliere, e per la prima notte dall'inizio della manifestazione, guarderà tutti dall'alto. Nel quinto giorno di medaglie, infatti, gli azzurri ...'In Polonia banco di prova interessante anche in vista del test event in programma nella capitale francese ad agosto' ha detto il numero uno Fitri. spf/gm Condividi questo articolo: SponsorImportante medaglia di bronzo per Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro aidi Cracovia . L'azzurro ha chiuso col punteggio di 410.55 punti, alle spalle del britannico Ross Steven Haslam, oro con 422.95, e del francese Alexis Jandard, argento con 411.50. Quinto ...

Coro anti-Juve ai Giochi Europei, gli organizzatori: "Vogliamo spiegazioni" Tuttosport

Quarta e ultima giornata priva di acuti in chiave azzurra nel taekwondo ai Giochi Europei 2023 sulla pedana dell'Arena di Krynica-Zdroj (in Polonia). Dopo le 4 medaglie conquistate nei giorni scorsi ( ...I Giochi Europei 2023 sono scattati martedì 20, ma è da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio che a Cracovia, in Polonia, nel complesso verranno assegnati 253 titoli in undici giorni, anche se la Ceri ...