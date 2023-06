Giochi Europei Cracovia 2023 oggi | lunedì 26 giugno | programma e italiani in gara

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ile gliin26, ai, che si svolgeranno fino al 2 luglio a, in Polonia. Quarta giornata di gare con tanti nuovi eventi e tante medaglie in palio. Si aprono i programmi di badminton e break dance (nuova disciplina dei prossimiOlimpici di Parigi 2024), ma spazio anche a tuffi, pugilato, taekwondo, tiro a segno, tiro con l’arco, tiro a volo, pentathlon moderno e non solo. Di seguito, ilodierno delle specialità olimpiche deidicon tutti gli azzurri e le azzurre al via....

'L'importanza di avere uno sport come il padel all'esordio aiVogliamo sempre vedere delle novità, per questo diamo la possibilità a nuovi sport meno conosciuti rispetto a quelli tradizionali di farsi apprezzare, di entrare nel programma. Poi ...La Francia vince la sua seconda partita nel gruppo D agliUnder 21, lo stesso dell'Italia del ct Nicolato. I transalpini si sono imposti sulla ... Fuori daila Norvegia con zero punti in ...Nel Girone C inon sono ancora definiti completamente ma sono indirizzati e la Germania ...non essendo riusciti ad ottenere nemmeno un punto abbandonano dopo 180 minuti ufficiali gliU21.

Vittoria storica dell'atletica italiana in Polonia: è prima ai Giochi Europei 2023 di Cracovia Open

Festeggiano Daniel Santigosa e David Gala nella finale del doppio maschile ai Giochi Europei 2023. Ieri sera, nell'ultima partita che si è giocata sul campo allestito nell'affascinante Piazza del Merc ... Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei tuffi ai Giochi Europei 2023. La squadra azzurra vuole ampliare ulteriormente un bottino gi ...