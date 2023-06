Giaele De Donà | nuova forma dopo il GF Vip e le critiche per il suo peso | “Sono ingrassata”

Non è facile . In un mondo dominato dai social, sparire dal web è una scelta forte. Scelta che ha fatto SofiaDe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che da qualche tempo si era presa una pausa da Instagram & co. Adesso però è tornata a farsi sentire , raccontando ai tanti followers il ...Desvela il suo momento "no" a qualche mese di distanza dal Grande Fratello Vip . L'influencer racconta di aver avuto alcuni problemi familiari e personali che racconterà a tempo debito. ...La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Tra i finalisti anche SofiaDeche, intervistata da Superguidatv, ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . La verità diDeSofia...

Giaele De Donà: Ho avuto un crollo per problemi familiari, parlare ... Fanpage.it