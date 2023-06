Giaele De Donà | il crollo dopo il Gf Vip | ' Non sono stata bene | una psicologa mi ha aiutato' Quei chili persi e ora ripresi

De, ex concorrente del GfVip , da qualche tempo era sparita dai social. Nell'ultimo periodo, l'ex gieffina è tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha raccontato ai suoi fa ...Deha fatto sapere di esser stata costretta a farsi aiutare dopo la sua partecipazione al GF Vip. Dopo la sua partecipazione al GF Vip e un periodo di lontananza dal GF Vip,De...Non è facile . In un mondo dominato dai social, sparire dal web è una scelta forte. Scelta che ha fatto SofiaDe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che da qualche tempo si era presa una pausa da Instagram & co. Adesso però è tornata a farsi sentire , raccontando ai tanti followers il ...

Giaele De Donà: Ho avuto un crollo per problemi familiari, parlare ... Fanpage.it