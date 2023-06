Gf Vip 8 | ecco quanti Nip e quanti Vip ci saranno nel cast

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Mancano circa tre mesi al ritorno del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In occasione dell’ottava edizione del format, la composizione deldovrebbe subire alcune modifiche. A svelare come cambierà il formazione dei ‘Vipponi’ è stato Giuseppe Candela che, sul portale Dagospia, ha anticipato la presenza di uncomposto da un mix di personaggi noti e non. Stando a quanto riportato, dovrebbero esserci 12 vip e 8 nip. Al momento, il primo concorrente ufficiale del Gf Vip dovrebbe essere la giornalista Annalisa Chirico. In più, sarebbe ormai certo un definitivo cambio di rotta nella qualità dei contenuti, in linea con le ultime direttive dell’amministratore delegato. Pier Silvio Berlusconi infatti, già nella settima edizione, aveva fortemente contestato i comportamenti inopportuni dei concorrenti. Per ...