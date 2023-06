Gf Vip 7 | Ivana Mrazova svela le emozioni dopo aver girato il suo primo film E a chi le chiede di Luca Onestini…

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ha appena fatto il suo esordio sul set di un, l’ex Vippona della seconda edizione del Grande Fratello Vip che abbiamo rivisto come guest star nell’edizione terminata lo scorso aprile. La modella di origini ceche ha appena concluso le riprese di Din Don, la commedia con Enzo Salvi e Rocco Siffredi che vedremo prossimamente su Italia 1. Il nuovo capitolo della saga che ha come protagonista Don Donato, interpretato dal comico romano, vede nel cast volti noti agli appassionati dei reality e dei talent show come Nicole Murgia, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti e Marco Stabile. Poco faha pubblicato un post sul suo profilo social dove ha ringraziato tutte le persone che hanno creduto in lei: Oggi si è concluso questo Meraviglioso viaggio in un mondo completamente nuovo per me. È stata una ...