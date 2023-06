GF Vip 7 | Edoardo Tavassi su Micol Incorvaia | ” O esco io oppure esce…”

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip,, ha rivelato che lui e la fidanzatastanno per convivere a Roma. Dopo aver pubblicato una lettera su DiPiù in cui chiedeva adi trasferirsi con lui, l’ex vippona ha accettato ufficialmente la proposta. Durante un’intervista radiofonica,ha svelato chesta portando gradualmente le sue cose nella sua casa romana, ma la loro dimora attuale è troppo piccola per entrambi. Pertanto, stanno cercando una casa più grande per iniziare questa nuova fase della loro relazione. GF Vip, tutti i dettagli sulla prossima convivenza diNel corso di un’intervista radiofonica sul programma Non succederà Più su Radio Radio, ...

GfTavassi: "Io e Micol siamo molto simili, per me è un sogno" Ecco cosa ha dichiarato l'ex gieffino, come riportato da Isaechia : Tavassi ha parlato anche della possibilità di creare ...Gf, parla Tavassi: "e Antonella Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte." L'ex gieffino ha parlato del suo rapporto con...... "Vive i social in maniera tossica" I Donnalisi , nati come coppia al GF, sono arrivati al capolinea. Antonella Fiordelisi in una diretta social scoppia a piangere per l'addio di...

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Perché è tutto cosi perfetto e meraviglioso" ComingSoon.it

In risposta alla recente crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, gli ex-partner di Antonella hanno espresso le loro opinioni sulla fine della loro relazione. Questo… Leggi ...Ecco l’indiscrezione” Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria avevano un rapporto molto stretto all’interno della casa del Grande Fratello Vip mentre il video-maker romano con Antonella Fiordelisi aveva ...