Attualmente laconta 800 soldati di stanza in Lituania, ulteriori 650 sono temporaneamente stazionati nel Paese in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. 26 giugno 2023Laa schierare una brigata del suo esercito in Lituania "su base permanente", al fine di rafforzare il fianco orientale della Nato. Il prerequisito è la costituzione della necessaria ......01:47 007 ucraini: "Moscaper attaccare la centrale di Zaporizhzia" La Russia ha completato ... Ue, Brasile, Canada, Danimarca, Francia,, Italia, India, Ucraina, Arabia Saudita, ...

Germania pronta a inviare 4.000 soldati di stanza in Lituania - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 26 giu. (askanews) - Dopo che la Germania ha annunciato lo stazionamento di 4.000 soldati tedeschi in Lituania, rispondendo all'appello fatto da Vilnius alla Nato, il colonnello tedesco Arne ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...