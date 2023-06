Germania | estrema destra AfD vince le elezioni distrettuali

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alleinper la prima volta un candidato del partito diAfD. L’ascesa dei partiti dista creando un crescente preoccupazione in tutta l’Europa. L’AfDleinInè stato eletto per la prima volta un amministratore distrettuale del partito

E se l'destra tedesca puntasse al cancellierato Alle elezioni 2025, il partito didestra Alternativa per la(AfD) per la prima volta presenterà un suo candidato alla carica ...È successo in un circondario della Turingia, dove è stato eletto un governatore di ...Traduzione: "", si estende dall'Islanda ai Tropici, con i picchi peggiori al largo del Regno ... un pesce che i ricercatori del Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research di Kiel in...

In Germania l’estrema destra ha vinto per la prima volta un voto locale Il Post

Nuovi reperti offrono una prova rara delle interazioni tra predatori e prede nei reperti fossili risalenti a oltre 240 milioni di anni fa ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 26 giugno 2023. DOV'È PRIGOZHIN. Sono ignoti sono molti punti dell'accordo annunciato sabato no ...