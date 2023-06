GenZ e l’attenzione per la salute mentale | le istruzioni per l’uso ai genitori dell’esperta | “Vogliono andare in terapia e non tacciono per le ingiustizie”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fra loro, maschi e femmine, si chiamano “bro”, diminutivo di “brother”. Termini che evocano subito fratellanza e complicità. Se gli chiedi dove vanno quando escono ti rispondono così: “Vogliamo stare chill da qualche parte”, tranquilli, rilassati, senza stress. E tu, genitore, allora ti interroghi su quale evento li stia stressando di cui non ti sei accorto, oltre alla scuola e alle comuni vicessitudini quotidiane della vita. I giovani della Generazione Z, ovvero i nati a cavallo del nuovo Millennio, tra il 1997 e il 2012, si sono trovati a fronteggiare situazioni senza precedenti, dalla pandemia di Covid e conseguente isolamento alla guerra in Ucraina, insieme alla crisi economica e ai cambiamenti climatici. E sono cresciuti con il telefonino in mano, i giochi della play station, i social da cui hanno imparato la gestione dell’esposizione di se stessi. Lontani dai ruoli tradizionali ...

... percentuale che cresce al 39% pere al 40% per i ...ogni occasione la soluzione ideale in caso di scelte di fronte al cambio o'... con particolareal mondo dell'Arredamento e ......sanitaria che tratti questo tema con la giustae ... A chi chiede condizioni migliori per'alternanza scuola lavoro o gli ...certi che la contrapposizione spesso romanzata tra boomer e...... 44%, si registra tra gli appartenenti alla!), e il possesso ... citando come barriera principale al non acquisto'investimento ...farsi condizionare dall'hype mediatico e monitorare con...