Genoa | due nomi di A per il centrocampo

...e Cagliari e l'approdo in cadetteria di tre retrocesse di peso come Sampdoria, Cremonese e ... Fra di loro un sedicenne,diciasettenni, quattro diciottenni e quindici diciannovenni. E' il ......e Cagliari e l'approdo in cadetteria di tre retrocesse di peso come Sampdoria, Cremonese e ... Fra di loro un sedicenne,diciasettenni, quattro diciottenni e quindici diciannovenni. E' il ...Commenta per primo E' un braccio di ferro tutto rossoblù quello che in sede di mercato potrebbe opporree Cagliari. Iclub neopromossi in A sarebbero infatti entrambi sulle tracce del medesimo obiettivo per rinforzare il proprio attacco. Si tratta di Chukwubuikem Ikwuemesi, gigantesco ...

Genoa, Touré e Tameze interessano per il centrocampo. Le news di calciomercato Sky Sport

Alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, il Genoa guarda in casa Pisa. Come riporta gianlucadimarzio.com, tra i tanti nomi attenzionati dalla dirigenza.E' un braccio di ferro tutto rossoblù quello che in sede di mercato potrebbe opporre Genoa e Cagliari. I due club neopromossi in A sarebbero infatti entrambi sulle tracce del medesimo obiettivo per ri ...