GdS - Napoli | Ritiro Dimaro | Attesi 100mila tifosi

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, io quotidiano parla dell'imminente ritiro dela Dimaro. Fra poco più di due settimane ilsi radunerà (a Castel Volturno) e partirà così ufficialmente la stagione dei campioni d'Italia che mostreranno il tricolore sulla propria maglia. Rudi Garcia potrà prendere contatto con i nuovi ...Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Osimhen si punterebbe su Jonathan David del Lilla. Il quotidiano fa sapere infatti che nel caso partisse per oltre cento ...Secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe una lunga lista di giocatori seguiti. Il numero uno della lista è Giorgio Scalvini, 19 anni e gia ottime esperienze nell'Atalanta e anche in Nazionale, attualmente lasciato nell'Under ...

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, io quotidiano parla dell'imminente ritiro del Napoli a Dimaro. Fra poco più di due settimane il Napoli si radunerà (a Castel Volturno) e partirà così ...