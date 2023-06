GdS – Milan | Tonali al Newcastle e gli addii più dolorosi | Kakà | Sheva | Ibra

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 giugno 2023) 2023-06-26 07:56:10Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’addio dirievoca ricordi non proprio felici nei tifosi rossoneri. In passato, alè capitato di perdere simboli per motivi diversi. Decisioni prese a fine ciclo, cessioni dolorose ma dettate dalle questioni di bilancio, motivi personali che hanno spinto a separazioni dure e spesso e volentieri rimpiante. Insomma, questione di contesti. In questo racconto ricordiamo quelli più eclatanti, dall’era Berlusconi in poi. L’estate del 2013 per esempio è quella della separazione con Massimo Ambrosini, arrivato a fine contratto dopo 488 presenze e 36 gol in rossonero. Il suo saluto arrivò in conferenza stampa, prima di una stagione con la maglia della Fiorentina: “L’amarezza che sto provando ora non può essere superiore alla ...