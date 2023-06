Gattuso all’Al-Hilal allenerà Koulibaly | guadagnerà 15 milioni l’anno CorSport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Gennaroè pronto a partire per l’Arabia. Diventerà l’allenatore dell’Al-, doveKalidou, che ha già avuto tra i suoi giocatori al tempo della panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che giovedìha dato la sua disponibilità al governo locale. Il club arabo gli offre un contratto da 15. Il quotidiano sportivo scrive: “L’ex allenatore di Napoli e Valencia Gennaroè pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. Giovedì ha dato totale disponibilità al governo locale per sedersi sulla panchina di una delle squadre alla ricerca del nuovo tecnico. Tra queste spicca l’Al-e si tratta di una società orientata a presentare un’offerta sui 15di euro ...

