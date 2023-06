... nell'arcipelago delle, ha causato lo sversamento in mare di oltre 1.litri di gasolio. L'incidente, riferisce il portale di notizie Primicias, è avvenuto mentre da un deposito di ...... che pescavano calamari, vicino alle isolein acque dell'Ecuador. Circa 400 navi cinesi ... ma secondo l'Overseas Development Institute, in realtà ci sono più di 17.navi illegali cinesi in ......le mosse dalla partnership tra l'Ambasciata del Belgio in Italia e la biotech belgaed è ... A sostegno della propria iniziativa, ogni vincitore riceverà un contributo di 5.euro. I progetti ...

Galapagos: 1.000 litri di gasolio in mare per errore umano Agenzia ANSA

Un errore umano durante un'operazione di riempimento del serbatoio di una imbarcazione turistica nell'isola di Santa Cruz, nell'arcipelago delle Galapagos, ha causato lo sversamento in mare di oltre 1 ...Nell'incontaminato arcipelago delle Galapagos un errore umano ha causato lo sversamento in mare di oltre 1.000 litri di gasolio. E' successo durante un'operazione di riempimento del serbatoio di una i ...