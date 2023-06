Gaeta Lutto in diocesi | è morto don Gianni Liberace

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’arcivescovo dimons. Luigi Vari, unitamente al presbiterio diocesano annuncia che oggi, lunedì 26 giugno, presso l’ospedale di Formia il sacerdote donè tornato alla Casa del Padre. I funerali si svolgeranno domani, martedì 27 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Erasmo in Formia. Don Giovanniera nato il 24 giugno 1933 ed era stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1960. Aveva appena compiuto 90 anni. Negli anni di sacerdozio ha servito ladiin diversi incarichi. Il suo ministero è legato ai tanti anni in cui è stato prima viceparroco a Fondi e poi parroco di Sant’Andrea a Trivio di Formia. Al contempo è stato cancelliere arcivescovile ed economo del seminario minore disotto diversi arcivescovi. Ha vissuto gli ...

