Futuro Osimhen | idea inedita del Napoli | può cambiare tutto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ildi Victorè ancora incerto, ma ilsta facendo diper trattenerlo: nuovaa sorpresa della società. Sono giornate molto intense in casa, l’inizio della sessione di calciomercato estiva si avvicina e la società è al lavoro per regalare una rosa all’altezza al nuovo tecnico Rudi Garcia. L’inizio del mercato porterà via Kim Min-jae, promesso sposo del Bayern Monaco, pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro valida soltanto per i primi quindici giorni di luglio. L’argomento che sta prendendo però la scena è quello legato aldi Victor. L’attaccante nigeriano ha disputato una stagione fenomenale, vincendo anche il titolo di capocannoniere di Serie A con 26 reti, e ha ...

...e Victoril nodo rinnovo è però ancora in sospeso, in attesa della riunione programmata nei prossimi giorni, e il pressing delle squadre corteggiatrici si fa sentire. Anche in quota il...Ildi Victoral Napoli sembra essere incerto, con la possibilità che il giocatore possa lasciare il club se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. In caso di partenza del talentuoso ...Diego non è stato cancellato dalla memoria partenopea, maha contribuito a regalare una ... Ildi Victor, però, resta avvolto in un alone di mistero. La società e il calciatore vorrebbero ...

Sky - Futuro Osimhen: rinnovo con robusto adeguamento e clausola rescissoria o via per più di 150mln Tutto Napoli

CALCIOMERCATO - È iniziata la campagna acquisti e cessioni che tanto fa sognare i tifosi. Chi sono i giocatori più richiesti della Serie A ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha un nuovo piano per la trattativa di rinnovo per Victor Osimhen.