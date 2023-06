Furti in attività commerciali | fermate tre persone a Positano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio del 25 giugno, ai Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, Mariano Di Sarno, Pietro Petruzzelli e Nunzia Puca, per il reato di furto aggravato in concorso e ricettazione in quanto sorpresi all’uscita di un negozio del centro cittadino, in possesso ingiustificato di generi alimentari, tabacchi e capi di abbigliamento. Nell’auto, in uso ai predetti, sono stati sequestrati ulteriori beni dello stesso genere, provento di furto in danno di altri esercizi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.