(Di lunedì 26 giugno 2023) E’ solo e affamato. Unsi aggira in pieno giorno per le strade deserte di un piccolomedioevale della Valle di Comino, in provincia di, in cerca di cibo. Non incontra nessuno lungo il suo tragitto. La passeggiata solitaria del plantigrado è stata immortalata in unpubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco di

Il paesino di Vicalvi si trova nel lato sud del Parco Nazionale d'Abruzzo, in provincia die più precisamente nella valle di Comino. Qui è molto raro (c'è chi dice che non sia mai avvenuto, almeno recentemente) che arrivino gli orsi marsicani che popolano il parco. Nei giorni ......e Isernia. Si trova nel cuore dell'Appennino centrale e uno dei suoi abitanti più famosi, nonché simbolo, è l'bruno marsicano. Sebbene possa essere visitato in qualsiasi periodo dell'...Il paesino di Vicalvi si trova nel lato sud del Parco Nazionale d'Abruzzo, in provincia die più precisamente nella valle di Comino. Qui è molto raro (c'è chi dice che non sia mai avvenuto, almeno recentemente) che arrivino gli orsi marsicani che popolano il parco. Nei giorni ...

Frosinone, orso marsicano a spasso nel borgo di Vicalvi. Video Sky Tg24

E’ solo e affamato. Un orso marsicano si aggira in pieno giorno per le strade deserte di un piccolo borgo medioevale della Valle di Comino, in provincia di Frosinone, in cerca di cibo. Non incontra ...Si è spinto sino ai vicoli di Vicalvi, piccolo borgo medievale della Valle di Comino, in cerca di cibo. La passeggiata di un orso marsicano ieri pomeriggio è stata immortalata in un video pubblicato s ...