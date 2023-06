Frontex | Atene ignorò offerta di un aereo per il naufragio

Il giorno del naufragio avvenuto al largo delle coste della Grecia, che ha causato almeno 82 morti e centinaia di dispersi,aveva offerto adun supporto aereo ma non ha mai ricevuto riposta. È quanto ha dichiarato la stessa Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ( LO SPECIALE MIGRANTI ). ...ha ignorato un'offerta dell'agenzia di frontiera europeaper l'assistenza aerea prima dell'affondamento del barcone di migranti che il 13 giugno ha causato almeno 82 morti e centinaia di ...... ha lavorato come analista e manager finanziario a Londra e. Il suo salto in politica è ... sigillando i suoi confini con l'aiuto dell'agenzia di frontiera dell'Ue. Il suo primo governo è ...

