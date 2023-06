Friedkin | ufficiale l'acquisto del Cannes Il presidente sarà Ryan | ecco i dettagli

Come riportato dal comunicatodel club biancorosso, idiventeranno gli investitori di maggioranza della società con Ryan a ricoprire il ruolo di presidente . È stato lo stesso Ryan ...Come riportato dal comunicatodel club biancorosso, idiventeranno gli investitori di maggioranza della società con Ryan a ricoprire il ruolo di presidente. È stato lo stesso Ryan ...L'attaccante ha trovato l'accordo col Celta Vigo per la sua permanenza, ma il club spagnolo ancora non presenta una propostache soddisfi la società giallorossa, che comunque non lo cederà ...

Friedkin, ufficiale l'acquisto del Cannes. Il presidente sarà Ryan ... Calciomercato.com

La famiglia texana, proprietaria della Roma, entra anche nel calcio francese. Ryan e Corbin gestiranno il club della Costa Azzurra È stato annunciato ufficialmente che i Friedkin hanno acquisito il Ca ...Dopo la Roma, la proprietà statunitense del club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto della società francese della Costa Azzurra.