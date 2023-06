Frattesi | Roma e Juventus fuori Inter favorita in un caso – SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) Marcelo Brozovic è vicino alla cessione dall’, la direzione ancora non è sicura. La situazione di Davidepotrebbe evolvere di conseguenza secondo Sportitalia. INCASTRI – Tra mercoledì e venerdì se l’vendesse Marcelo Brozovic all’Al-Nassr o al Barcellonaper 23 milioni di euro avrebbe i soldi per acquistare Davide, a cui dovrebbe aggiungere 7-8 milioni e il cartellino di Samuele Mulattieri. Per l’operazione si parla di 30-35 milioni di euro, lae lasono giàdalla trattativa e il Milan si è mossa nelle ultime ore per Ruben Loftus-Cheek.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...