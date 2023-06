Frattesi | Carnevali esco allo scoperto | “Inter si è mossa per prima | Milan mai incontrato”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dove giocherà Davide? Sta diventando il primo vero tormentone del calciomercato 2023. Il centrocampista del Sassuolo vuole lasciare i neroverdi per il definitivo salto di qualità e punta a un top club della Serie A. Tante voci, ma per ora nulla di concreto. Pesano però le ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni, perché quanto meno contribuiscono a fare un po’ di chiarezza: “L’è la società che si èper, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni. Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho maiil, con i rossoneri non c’è stato nessun contatto. Stiamo portando avanti quello che abbiamo”, ha spiegatoal microfono de ...

