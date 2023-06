Fratoianni | Decreto lavoro umilia i lavoratori e chiedono pure la fiducia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2023 On .a margine iniziativa Alleanza Verdi Sinistra in piazza del Pantheon a Roma: “Undel governo che peggiora la condizione dei, aumenta la precarietà, echi già non ce la fa più ad andare avanti. E mettonola…” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev