Francesco Roberti | chi è il nuovo governatore del Molise

Numeri confermati dalla rielezione di Fedriga nell'aprile 2023 in Friuli - Venezia Giulia e dalla vittoria diin Molise nel giugno 2023. Ecco chi è alla guida a livello regionale in ...Molise, Donato Toma (Centrodestra)(Forza Italia) è stato eletto presidente della Regione Molise il 26 giugno 2023. Presidente della Provincia di Campobasso, è stato sostenuto da ...Con uno spoglio che va a rilento, il sindaco di Termoli, frontman del centrodestra supera il 60%, con il suo avversario candidato dei giallorossi fermo intorno 40%. Stessi dolori ...

Elezioni Molise, primi dati: Roberti oltre il 60%, centrodestra avanti. Tajani: «Dedichiamo vittoria a Berlusc ilmattino.it

“Un grazie al presidente che per me è stato un grande punto di riferimento. Ora subito al lavoro: tra le priorità sicuramente la Sanità” “Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato ...46 anni, ingegnere, sempre tra le fila di Forza Italia, il neoeletto presidente regionale è già stato sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso: ora è il momento di una nuova sfida ...