Fotovoltaico | Tar | decide Mase su parco galleggiante Taranto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Sulda 48 MW nella rada del porto dila competenza autorizzativa è del ministero dell’Ambiente () insieme a quello delle Infrastrutture (Mims). Lo ha deciso con una sentenza il Tar di Lecce pronunciandosi sul conflitto che vede opposti l’Autorità portuale die la società privata Nicetechnology. Quest’ultima, dall’agosto 2022, ha proposto alun investimento da 50-52 milioni di euro, da realizzarsi in uno specchio di mare di 48 ettari di superficie affianco a Punta Rondinella, e in grado di coprire il fabbisogno energetico di 80mila utenti. Il progetto è attualmente in valutazione.L’Autorità portuale, a sua volta, a marzo scorso ha lanciato un avviso pubblico esplorativo rivolto al ...

