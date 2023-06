FOTO – A Stankovic come Lukaku e Dimarco | anche lui è a Roc Nation

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) Aleksandarsegue Federicoe Romelu. Il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter è soltanto l’ultimo giocatore a far parte della “famiglia” Roc, l’agenzia fondata dal rapper Jay-z che vanta tanti grandi calciatoriKevin De Bruyne, maaltri sportiviLaMelo Ball e Cheslin Kolbe e tanti altri. AGENZIA – Rocdà il benvenuto in “famiglia” al giovane Aleksandar, figlio di Dejan e centrocampista di proprietà dell’Inter: «Entra a far parte della “Roc Family” per una rappresentazione completa in campo e fuori il campo. Benvenuto Aleksandar!». L’agenzia cura gli interessi e l’immagine già di Romelue di Federico ...