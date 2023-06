... e le polemiche di Nuno Santos, che nei giorni scorsi aveva pubblicato untirando nuovamente in ballo il direttore di gara, oggi è stato il turno di S alvatore, vice del tecnico ...di ENRICO PIRONDINI Stefano Bonaccini ed Elly Schlein nel mirino, per la ricostruzione- alluvione in Emilia Romagna , è cominciata la bufera. Dopo lo straripamento dei corsi d'... Tommaso, ...Stefano Bonaccini ed Elly Schlein nel mirino, per la ricostruzione- alluvione in Emilia Romagna , è cominciata la bufera. Dopo lo straripamento dei corsi d'acqua,... Tommaso, capogruppo Fdi ...

Foti e il post social contro Taylor, arriva la smentita: "Mai fatto" Corriere dello Sport

IL vice di Josè Mourinho chiarisce di non aver mai scritto nulla contro l'arbitro della finale di Europa League ...Qui di seguito il pensiero di Luca Bauccio. Sono l’avvocato del Dr. Claudio Foti, il noto mostro di Bibbiano. Due giorni fa il mostro è stato licenziato dalla Corte d’appello di Bologna e riconsegnato ...