Formula 1 - Nuovi soci per Alpine | da star di Hollywood ai proprietari del Milan

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il gruppo Renault apre il capitale della sua scuderia di1 aazionisti, tra cui gli attualidi uno dei club calcistici più titolati al mondo, il. L'ingresso nell'azionariato avverrà tramite una complessa operazione finanziaria, che porterà un pool di investitori a sborsare 200 milioni di euro per acquisire il 24% dell'Racing e sostenere le ambizioni sportive della scuderia francese. Parterre de roi. In particolare, a entrare nel capitale della scuderia di1 saranno innanzitutto la Redbird Capital Partners, laetà di investimenti del finanziere Gerry Cardinale diventata famosa in Italia per l'acquisto del club rossonero, e la Otro Capital fondata da Alec Scheiner, già braccio destro dello stesso Cardinale. Al loro ...