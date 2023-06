Formula 1 - Nuovi soci per Alpine | da Michael Jordan ai proprietari del Milan

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il gruppo Renault apre il capitale della sua scuderia di1 ainvestitori, tra cui molti legati al mondo dello sport professionistico americano, a partire da, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, fino agli attualidi uno dei club calcistici più titolari al mondo, il. L'ingresso nell'azionariato avverrà tramite una complessa operazione finanziaria, che porterà un pool di investitori a sborsare 200 milioni di euro per acquisire il 24% dell'Racing e per sostenere le ambizioni sportive della scuderia francese. Parterre de roi. In particolare, a entrare nel capitale della scuderia di1 saranno innanzitutto la Redbird Capital Partners, laetà di investimenti del ...

Le attività della squadra1, così, vengono stimate in 826 milioni di euro, a eccezione del ... Chi sono iinvestitori Al pubblico italiano il nome più noto della triade di investitori, ...

Il gruppo Renault ha aperto il capitale della sua squadra corse a un pool di investitori già molto attivi negli sport professionistici: con 200 milioni di euro, acquisiranno il 24% ...