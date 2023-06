Formula 1 - Hitech | presentata la candidatura per il 2026

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 giugno 2023) La1 è particolarmente ambita e non solo per i piloti: com'è noto, diverse squadre hanno formalizzato la propriaper l'ingresso nella categoria a partire dale tra queste c'è anche la. La squadra inglese, molto attiva in F2, F3 e F4, ha annunciato oggi di aver presentato la propriaper diventare l'undicesimo team sulla griglia di partenza. Scalata verso la F.1. Lache aveva avuto più risonanza a livello mediato è stata quella della Andretti, squadra solidissima che vuole portare il marchio Cadillac in1. Poi è stata la volta diEqual, supportata da fondi mediorientali, che avrebbe alla guida l'ex proprietario della BAR, Craig Pollock. Oggi arriva l'ufficializzazione di questa nuova ...