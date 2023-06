Formazione | studenti in “volo d’angelo” in Cilento con Ninja Business School

(Di lunedì 26 giugno 2023) Guerrieri di un Master (innon si chiamano) in “” sulper ritirare il diploma e lanciarsi simbolicamente verso il loro futuro professionale. La singolare cerimonia di graduation vedrà protagonisti i professionisti e giovani laureati che hanno preso parte all’Executive Master in Digital Marketing di, Unconventionalnata daMarketing, magazine online che ha fatto la storia del marketing italiano, leader nellaonline, in collaborazione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE). I ragazzi compiranno l’ormai notodell’Angelo il prossimo venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 10:00, pressoin, ...

...che la nostra comunità studentesca saprà cogliere l'importanza di un progetto di alta... sia in termini di domande pervenute sia di partecipazione in aula degli, hanno spinto Terna ...COINVOLTI: COORDINATORI, EDUCATORI E PERSONALE (CONSPECIFICA) Ferrara, 26 giugno 2023 - ... da quest'anno, il servizio comunale Pedibus , per accompagnare i giovania scuola è al ...Lo IAL di Ravenna, accreditato dalla Regione Emilia Romagna per l'erogazione della... Gliiscritti ai corsi IeFP, completamente gratuiti poiché cofinanziati con risorse europee, ...

Scuola, dalla card formazione ai precari e alle tutele Inail: ecco le novità del nuovo anno Il Sole 24 ORE

L’Aula Magna della facoltà di architettura dell’Università di Cagliari ha ospitato oggi l’evento di presentazione della seconda edizione del Master di II Livello “ Digitalizzazione del sistema elettri ...Lo stanziamento delle risorse è previsto per il 2023 e il 2024 e prevede l'erogazione di un contributo per interventi nelle Università per favorire la partecipazione attiva ...