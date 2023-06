Foggia a secco | consegna di migliaia di sacche di acqua per la popolazione | si prospetta per oggi il ripristino dell’erogazione idrica Il nuovo guasto alla condotta rotta e riparata una settimana prima

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Da ieriè nuovamente senzao, nei casi migliori, con una pressione pressoché inesistente ai rubinetti.che si eraunaed era stata. Tecnici dell’Acquedotto pugliese al lavoro per la nuova riparazione, siperil ritorno all’erogazione. Numerose autobotti allestite nei vari quartieri. Non solo, per fronteggiare l’emergenza. Da Voce di: Emergenzate (intorno a mezzanotte, ndr.) da AqP all’associazione di Protezione Civile NITA di ...