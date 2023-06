Foden | il figlio Ronnie è una star social | 1 milione di fan in meno di un giorno

Philsta per essere superato in notorietà... da suo. Ovviamente si fa per dire, ma visti i numeri del piccolo Ronnie c'è da credere che il bambino possa davvero diventare una star dei social. ...... 'Sono sereno, mi fido di Inzaghi' L'attore, scrittore e regista teatrale nonchédella ... Fuori per infortunio Dzeko e il re degli assist De Bruyne, sostituito da... Manchester City) Luis DIAZ (COL, FC Porto poi Liverpool) FABINHO (BRE, Liverpool) Phil(ENG, ... Liverpool) Bernardo SILVA (POR, Manchester City)Heung - min (CDS, Tottenham) Virgil VAN ...

Il figlio di Foden a 4 anni ha un milione di follower su Instagram: è ... Sport Fanpage

Ronnie Foden continua a spopolare sui social: il figlio di Phil è diventato virale durante i festeggiamenti del City per il Triplete entrando in ...1.000.000 di follower, nel giro di sole 24 ore. E' l'incredibile esordio social del piccolo Ronnie Foden, figlio della stella del City, che sbarca su Instagram e ottiene da subito un seguito incredibi ...