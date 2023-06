Flavio Montrucchio arriva su Rai2! Cosa farà e futuro di Primo Appuntamento

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il 2019 può essere ritenuto l'anno della consacrazione come conduttore televisivo per. Con l'entrata nella famiglia di Discovery ha fatto la fortuna in termini di ascolti tv e di critica per Real Time conducendoper sei edizioni e per un totale di 97 puntate (fino al 18 aprile 2023). Negli anni successivi è stato volto di Bake Off Italia e relativi spin-off come All Stars Battle, Junior e Dolci Sotto un Tetto. Dal 2021 conduceCrociera. Come anticipato dal portale Davidemaggio e come ha appreso la nostra redazione, da settembre 2023su Rai2 sarà una delle tante novità previste dai nuovi palinsesti. Quello da Mamma Rai è un ritorno per lui. Oltre al debutto come attore su Rai1 ...