Il verde è il colore della bandiera dell'Saudita e dei petroldollari del fondo sovrano Pif ... Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets e Roberto. Lo stesso CR7, che a 38 ...... Busquets , Jordi Alba , Mahrez , Sergio Ramos , Aubameyang , Dzeko , Lukaku , Di Maria ,, ... Andare inper i soldi (legittima aspirazione), non è più l'unica mission . C'è da lanciare ...... ma occhio anche alla corte dell'Inter che sarebbe vicina all'accordo consuperando appunto ... allettato anche dalle offerte provenienti dall'Saudita. Si accende il Derby d'Italia per il ...

Firmino va in Arabia Saudita: niente Italia | Primapagina ... Calciomercato.com

Agudelo lascia lo Spezia per firmare con l'Al-Nasr SC di Dubai, Dargowski in Premier: Nottingham Forest e Bournemouth interessati. Lo Spezia incasserà 2,8 milioni.Kalidou Koulibaly è l'ennesimo big che si trasferisce in Arabia Saudita: l'ex difensore del Napoli ha lasciato il Chelsea dopo una sola stagione per firmare con l'Al Hilal. Ad ufficiale l'accordo è il ...