Fiorentina | deciso l’inizio del ritiro | il programma

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laha comunicato le date ed ilper ildella squadra di Vincenzo Italiano. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dallasul proprio sito. COMUNICATO – ACFcomunica che la Prima Squadra maschile inizierà il periodo di preparazione estiva al Viola Park mercoledì 12 luglio. I calciatori Amrabat, Gonzalez, Kouame e Milenkovic, essendo stati impegnati con le rispettive Nazionali, avranno a disposizione una settimana in più di vacanze. Ildegli allenamenti e delle amichevoli verrà reso noto nei prossimi giorni.

Secondo il Corriere dello Sport inizia una settimana che potrebbe dire tanto sul conto di Sofyan Amrabat. Per ora informazioni tante, sempre per i soliti e classici canali, contatti ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...