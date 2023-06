Finto sequestro armi in pugno degli amici dello sposo L’addio al celibato finisce con 9 denunce

Con il volto coperto da un passamontagna e muniti di armi lunghe, hanno simulato undi persona per festeggiare un addio al celibato ma sono stati denunciati dai carabinieri ...Durante il...... Attentato al Papa: "Il 28 giugno, appena sei giorni dopo ildi Emanuela, prima ancora ... Ilattentato a Walesa dovette ritrattarlo perché considerato da qualcuno "troppo fantasioso" e ...... il propriodi persona poi in realtà effettivamente verificatosi ad opera proprio di coloro che lo avevano indotto a recarsi in Turchia per porre in essere unfittizio". Per il ...

Terrorizzano il quartiere con un finto rapimento all'addio al celibato AGI - Agenzia Italia

Torino, fingono il rapimento di un amico per festeggiare l'addio al celibato, ma seminano il panico: denunciati per procurato allarme ...La goliardata è stata fraintesa dai vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri La combricola di amici aveva deciso di inscenare il rapimento dello sposo. Ma la sceneggiata era talmente credibile ...