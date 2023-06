Finge di essere disabile per entrare gratis allo stadio | poi balla davanti agli amici – Il video

(Di lunedì 26 giugno 2023)alle forze dell’ordine camminavando di avere difficoltà di deambulazione, ma ha appena passati i controlli ha incontrato i suoie si è messo are come un matto. Ha scatenato grande indignazione, tanto da raggiungere le 5 milioni di visualizzazioni, ildi un giovane che ha finto diper poter assistere gratuitamente a una partita di calcio. Oltre alla recita deplorevole, il ragazzo ha anche irriso chi ha veramente una disabilità: infatti, dopo avere incontrato i suoie aver iniziato are, ha nuovamente finto di non riuscire a camminare tra le risate generali. L’episodio è accadutoReales Tamarindos, in Ecuador, prima della gara tra i ...

La nuova campagna di reclutamento della Brigata Wagner non ha più ragion d'. Se gli uomini di Evgenij Prigozhin avessero deciso di arrivare fino in fondo, sarebbero entrati in città da questo ampio viale che in direzione sudovest, la direzione verso la quale stavano ...Un uomo ha simulato diinvestito al fine di richiedere un risarcimento economico. Questo è il piano escogitato da un truffatore che ha cercato di agire nel parcheggio del supermercato Iperal di Carate Brianza , nella ...di non avere un cuore, invece ce l'ha e grande. Ed è generoso e inclusivo, la sua magnanimità ... Così come, dopo tanti anni, non smette diriconoscente a sua moglie che lo salvò, quando, ...

Finge di essere disabile per entrare gratis allo stadio: poi comincia a ... Fanpage.it

Per festeggiare l'addio al celibato di un amico, hanno finto un rapimento presentandosi a casa del futuro sposo con passamontagna e armi da soft air ...Una messa in scena vergognosa da parte di un tifoso che finge una grave menomazione per entrare allo stadio senza pagare il biglietto: gli addetti ...