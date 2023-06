Finali della Coppa Davis | il calendario delle gare dell’Italia del Tennis

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) E' uscito ilFinals2023. L'Italia sarà impegnata nelleorganizzate a Bologna per la fase a gironi. Gli Azzurri esordiranno nel Gruppo A con i campioni in carica del Canada. Poi ci sarà il match con il Cile, con la Svezia. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per la fase finale a otto, in programma a Malaga in Spagna, nella seconda metà di novembre. Fase a Gironi(Bologna) –Italia (coni.it) Mercoledì 13 settembre – Italia-Canada (ore 15.00) Venerdì 15 settembre – Italia-Cile (ore 15.00) Domenica 17 settembre – Italia-Svezia (ore 15.00)