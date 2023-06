(Di lunedì 26 giugno 2023) Svelato ilFinale di, inserita nel Gruppo A, sarà chiamata a una prestazione convincente per sperare di aggiudicarsi la celebre Insalatiera e replicare quanto seppero fare Adriano Panatta e compagni nel lontano 1976, seppur secondo un format molto diverso da quello attuale, che tante discussioni ha alimentato. I primi avversari degli azzurri saranno i campioni in carica del Canada. Mercoledì 13 settembre, alle ore 15.00, sarà il veloce indoor‘Unipol Arena’ di Bologna, a essere teatro di questa sfida contro i canadesi e anche delle altre due del raggruppamento: venerdì 15 alle ore 15.00 contro il Cile e domenica 17 (sempre alle 15.00) contro la ...

... in programma a gennaio 2024 contro al vincitrice dellaItalia per Club del prossimo mese di ... Ledi San Giovanni in Persiceto erano state inaugurate dalla competizione juniores, vinta ...Non è certo un caso comunque che nelleeuropee siano arrivate due squadre a capitale USA e ... questo giustamente riservato ai cugini, ma un filottino mica male di Campionato,...Ora, non andrò ad elencare i trofei o leCHAMPIONS conquistate, ma vorrei solo far capire ...riesce ad arrivare TERZO e a fare la semifinale di Europa League (il Siviglia vincerà la) ed il ...

Finali Coppa Davis 2023, il calendario della fase a gironi. Esordio duro per l'Italia OA Sport

Svelato il calendario della fase a gironi della Finale di Coppa Davis 2023. L'Italia, inserita nel Gruppo A, sarà chiamata a una prestazione convincente per sperare di aggiudicarsi la celebre Insalati ...Consegna del gagliardetto del Comune di Sanremo più foto opportunity questa mattina a Palazzo Bellevue Sanremo. Consegna del gagliardetto del Comune di Sanremo in segno di riconoscimento per le impres ...