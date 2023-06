Filming Italy Sardegna Festival | le foto della 6^ edizione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si avvia alla conclusione la 6^deldiretto da Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 22 giugno a Forte Village. Come ha commentato questaTiziana Rocca? “Sono particolarmente felice e soddisfatta dei risultati raggiunti da questa sesta. Il notevole sforzo produttivo di quest’ultimo periodo ha dato vita a un’speciale che continua a stupirci anno dopo anno con traguardi inaspettati”.: ospiti internazionali “Sono stata felicissima di avere qui con noi attrici e attori dalla fama unica ed eccezionale, come Christopher Walken, Laura Dern, Dennis Quaid, Dominic West, Sandy Powell, ...

Borgonzoni era lì per partecipare in ruolo istituzionale al 'Sardegna Festival', evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca, in particolare a un convegno dal titolo 'La sala ...... incoronata Miss Italia nel 2003 e ora attrice affermata, che ai giornalisti racconta - all'ombra dei Pini del Forte Village di Santa Marghetita di Pula dove è ospite delSardegna ...Nella prima giornata della sesta edizione delSardegna Festival , tutti i protagonisti della manifestazione cinematografica diretta da Tiziana Rocca hanno partecipato alla conferenza stampa inaugurale. Nonostante la presenza del ...

Filming Italy Sardegna, ecco quanto emerso dal panel industry - E-DUESSE.IT E-Duesse

Roma, 26 giugno 2023 - Negli ultimi anni, il valore della vita umana sembra dipendere sempre più dal contesto di provenienza e dalla condizione finanziaria di una persona. Lo afferma senza mezzi termi ...Tra i grandi ospiti di quest'anno troviamo nomi come Rosario Dawson, Richard Gere, Christopher Walken, Laura Dern, Dennis Quaid, Sandy Powell, Daniela Melchior, Emile Hirsch e tanti altri ...