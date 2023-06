FIGC | ecco le date per la stagione 23 24 | la Serie A inizierà il 20 agosto

il prospetto completo divulgato dalla: Serie A TIM - inizio 20 agosto '23 - termine 26 maggio '24 Coppa Italia Frecciarossa - finale 15 maggio '24 Serie B - inizio 19 agosto '23 - termine ...Laha rivelato le date della prossima stagione calcistica per il 2023/2024: calcio d'inizio della Serie A il 20 agosto, finisce il 26 maggio Laha rivelato le date della stagione calcistica 2023/2024. Di seguito le date della Serie A, B, C e D, della Coppa Italia e della Serie A femminile. SERIE ..., Sara Gama è una così: di carattere, empatica, ha sempre trascinato e preso per mano. Non lo ... è la stessa calciatrice: Assieme ai vertici, che ringrazio per gli attestati di stima e di ...

La Federazione Italiana Giuoco Calcio informa che, con decorrenza dal 1° luglio 2023, a seguito delle implementazioni in corso del PORTALE SERVZI FIGC, il tesseramento di tutte le figure ...L’approvazione delle modifiche alle NOIF in vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo e l’approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione ...