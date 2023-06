(Di lunedì 26 giugno 2023) Una vera e propria scommessa vinta:vola al principale evento calcistico, laCup. Vi diamo i dettagli Ieri, ildiha portato a casa una vittoria non da poco all’eventodedicato a FIFA 23, ovvero laCup. Il campionato mondiale dedicato all’ultimogenito di casa EA Sports ha visto Tiago Pires, in arte Darkley11, portare a casa una qualifica per la sua squadra. Il giocatore portoghese si è distinto ai Playoff tenutisi a Londra negli ultimi giorni. Il prossimo obiettivo sarà la rassegna internazionale di Riyad, prevista invece tra il 16 e il 19 luglio. Contrariamente a quanto riportato in ...

Sabato 24 e domenica 25, Londra ospiterà i Playoff delle FIFA Global Series : i migliori 64 giocatori al mondo si affronteranno per strappare il pass per laCup , il Mondiale di FIFA 23. ...Già quest'anno l'Arabia Saudita dovrebbe ospitare laNationsCup Final , ultimo atto del mondiale per Nazionali del circuito di FIFA - EA SPORTS. Nel passato, poi, i gamer sauditi si sono ...Adesso il Monza Esports si avvia verso un grande finale di stagione portando entrambi i giocatori ai Playoff con un unico grande obiettivo: arrivare allaCup che incoronerà il campione ...

FIFAe World Cup 2023: trionfo eSport per il team Betclic Apogee tuttoteK

Una vera e propria scommessa vinta: Betclic Apogee vola al principale evento calcistico eSport, la FIFAe World Cup 2023. Vi diamo i dettagli.