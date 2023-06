(Di lunedì 26 giugno 2023) EA Sports ha annunciato l’arrivo nei prossimi giorni di un aggiornamento,14 per23 su PC, Playstation 5, Xbox Series XS, Playstation 4 ed Xbox One Da segnalare che dal 2021 EA Sports ha messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker EA Sports, che permetterà agli utenti di conoscere quali sono i bug rilevati e confermati ed a che punto è la loro risoluzione. Qui il link per accedervi: Tracker EA Sports23 –14 L’elenco completo delle modifiche è disponibile, in lingua inglese, sul tracker EA Generale, audio e video Apportate le seguenti modifiche: Aggiunta l’esperienzaWomen’s World Cup 2023 (mondiali femminili) alla modalità calcio d’inizio ...

FIFA 23 Patch - Title Update 14: le novità dell'aggiornamento FUT Universe

Il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 23 arriva a fine giugno e introduce il mondiale di calcio femminile: ecco tutti i dettagli.